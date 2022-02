Filho de Mauricio de Sousa rebate comentários homofóbicos com deboche em canção - Reprodução/Instagram

Filho de Mauricio de Sousa rebate comentários homofóbicos com deboche em cançãoReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2022 17:12

Rio - Mauro Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa, usou suas redes sociais para rebater os comentários homofóbicos de uma seguidora. Em postagem no Instagram, o diretor de espetáculos expôs uma mensagem da mulher, que identificou apenas como dona Meire, sobre as postagens em que aparece com seu marido, Rafael Piccin.

fotogaleria

"Dona Meire, a charlatã. Compus essa música inspirada na Dona Meire, uma seguidora homofóbica que, vira e mexe, me manda mensagens como essa, cheia de 'boas intenções'", declarou, na legenda da publicação. No vídeo em que canta acompanhado por um piano, Mauro revelou um dos comentários enviados por Meire: "Mauro, eu adoro você mas não é adequado essas práticas homossexuais na internet. É melhor ler a Bíblia qual foi a criação de Deus", escreveu a internauta, acrescentando emojis de coração.

A publicação rendeu diversos elogios e mensagens de apoio, inclusive do pai de Mauro: "Música, poesia, sensibilidade… Filho Mauro, meu orgulho", comentou Mauricio de Sousa. "Gênio", disparou a atriz Ana Hikari. "Amei", escreveu o ex-BBB Daniel Lenhardt, aos risos. "Você é demais! Nem sei se dona Meire merecia tanto talento", completou outra pessoa.

Em um trecho da canção, Mauro dispara: "A D. Meire não dá ponto sem nó, faz que quer o meu melhor. Não dá ponto sem nó, porque seu egoísmo é maior. Se diz bem intencionada, mas é tudo fachada. Diz me entender, mas só quer se envaidecer. D. Meire, a charlatã".

O diretor de espetáculos, parques e eventos da Mauricio de Sousa Produções ainda aproveitou para alfinetar os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. "Imagino a D. Meire vendo a vida passar, atrás do seu celular. Enclausurada em si mesma em sua bolha quadrada, sempre alienada. Acredita em lorota, em fake news da internet ou naquele que escondeu que interferiu na PF. Ainda é a mesma e vive como seus pais", cantou, fazendo referência ao clássico de Elis Regina.

Confira a publicação: