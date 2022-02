Paolla Oliveira exibe as curvas em clique de biquíni - reprodução do instagram

Paolla Oliveira exibe as curvas em clique de biquínireprodução do instagram

Publicado 03/02/2022 19:52

Rio - Paolla Oliveira arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar dois cliques de biquíni no Instagram, nesta quinta-feira. Com um modelo dourado e fio dental, a atriz esbanjou beleza e boa forma na praia do Bode, em Fernando de Noronha. O bumbum da namorada de Diogo Nogueira, inclusive, ficou em evidência. As imagens foram feitas pelo fotógrafo, Iaponã, mais conhecido como Neuronha. "Brilhando no pôr do sol!", escreveu o profissional na legenda.

fotogaleria

Namorado de Paolla, Diogo Nogueira reagiu as fotos. Ele publicou uma sequência de corações nos comentários. Os fãs da atriz também se derreteram por ela. "Meu Deus, essa mulher é o sol", opinou um. "Digitando com os pés porque com as mãos estou aplaudindo! Que mulher", brincou um terceiro. "Putz! Quem é mais lindo. A mulher ? O biquíni ou o lugar? Complicado, viu", destacou um terceiro.