Gabriela Prioli e Thiago Mansur celebram primeiro aniversário da filha Ava - Reprodução / Instagram

Gabriela Prioli e Thiago Mansur celebram primeiro aniversário da filha AvaReprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 20:53

Rio - Gabriela Prioli e Thiago Mansur comemoraram nesta segunda-feira (29), um ano da filha, Ava, com amigos próximos e familiares na casa deles, em São Paulo. A pequena completou seu primeiro aninho no dia 22 de dezembro de 2023, mas a festa só aconteceu hoje. Através do Stories no Instagram, o casal mostrou alguns momentos especiais da celebração.