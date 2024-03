Zé Neto - Reprodução/Instagram

Zé NetoReprodução/Instagram

Publicado 11/03/2024 12:18 | Atualizado 11/03/2024 13:13

Rio - Zé Neto, dupla de Cristiano, deu um susto nos fãs após gravação do audiovisual da dupla em Valinhos, em São Paulo, no último sábado. Empolgado com os admiradores, o cantor deu mais uma palinha no palco, mas, ao se aproximar do público, caiu e deixou os fãs preocupados.

Apesar da queda, a assessoria do sertanejo informou em nota, ao DIA, nesta segunda-feira, que ele não se feriu.

fotogaleria

"O Zé Neto tomou apenas um susto, a gravação do DVD “Intenso” já havia sido finalizada quando o cantor escorregou do palco, o mesmo retornou e continuou a cantar animando os fãs ainda presentes. Foi somente o susto mesmo, claro que teve a pancada da queda, mas nada sério, tudo controlado, no mesmo momento ele retornou ao palco e seguiu a finalização da gravação", informa o comunicado.