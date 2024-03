Luan Santana participa do DVD de Zé Neto e Cristiano - Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 10/03/2024 08:41

Rio - A dupla Zé Neto e Cristiano gravou o novo audiovisual, intitulado "Intenso", na noite deste sábado, em São Paulo. O projeto contou com participações de artistas como Luan Santana, Ana Castela, Léo Santana, Simone Mendes e Menos é Mais.

Em um momento da gravação, Cristiano recebeu a mulher, Paula Vaccari, e os filhos, Pietra, Cristiano e Miguel, no palco e mostrou o filho caçula aos fãs. O menino passou por uma cirurgia no coração, no fim do ano passado, quando tinha apenas cinco meses, após ser diagnosticado com Tetralogia de Fallot, uma doença congênita rara.

"Vocês já viram um milagre", perguntou ele aos fãs. "Vocês que ainda não viram, vou mostrar pra vocês", disse o sertanejo, levantando o bebê. Na ocasião, Zé Neto também ganhou carinho da mulher, Natália Toscano e dos filhos, José e Angelina.