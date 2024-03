José Loreto passeia com a filha na Orla de São Conrado

Rio - José Loreto demonstrou seu lado paternal ao fotografar sua filha Bella enquanto ela andava de bicicleta. O ator foi visto nesta segunda-feira (11) capturando o momento da menina, de cinco anos, fruto de seu relacionamento anterior com Débora Nascimento.

Em julho do ano passado, o ator compartilhou um ensaio fotográfico que fez ao lado de sua filha e expressou todo seu amor por ela. As fotos mostravam os dois de perfil, revelando uma semelhança impressionante entre ambos.

"Meu amor eterno. Nosso laço profundo. Nossa ligação inseparável. Cada vez que a vida me lembra o quão passageira ela é, mais eu desejo viver o que há de melhor... e o meu melhor é estar com você", escreveu ele. José Loreto foi casado com Débora Nascimento de 2016 a 2019.

