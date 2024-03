Grávida, Paula Amorim dá detalhes sobre segunda gestação - Reprodução / Instagram

Grávida, Paula Amorim dá detalhes sobre segunda gestaçãoReprodução / Instagram

Publicado 12/03/2024 21:05 | Atualizado 12/03/2024 21:09

Rio - Após anunciar que está grávida, Paula Amorim, abriu uma caixinha de perguntas nesta terça-feira (12), para interagir com seus seguidores do Instagram. A ex-BBB falou sobre os planos de casamento com Breno Simões e a diferença entre as gestações dos dois filhos.

fotogaleria

"Eu senti um pouco de diferença, sim! Na gestação do Theo, nem parecia que eu estava grávida, eu tinha que me lembrar. Não tive nada, mas agora me senti um pouco mais cansada e também um pouco de azia. Não cheguei a vomitar, mas ficava aquela sensação de mal-estar. Agora, já passou!", contou ela.Paula disse que não vai mais falar sobre casamento, pois toda vez que pensa em uma data, engravida. "Sobre o casamento, a gente chegou à conclusão que a gente não vai mais marcar data, não vamos mais falar na internet, entrevista e nada. Do nada, quando a gente achar que é o momento, a gente vai casar. Da outra vez que a gente falou, a gente engravidou. Desta vez que a gente falou, a gente engravidou. Agora a gente não vai falar mais nada sobre casamento!", explicou.Ela ainda revelou como descobriu a gravidez. "Engravidei em dezembro. Curti Réveillon, não sabia de nada. Chegou janeiro e eu comecei a planejar meu aniversário. No final do mês eu estava bem atarefada com a organização da festa e com a chegada da minha família, então não me liguei que minha menstruação não tinha chegado. Só fui me lembrar depois que eles foram embora! Aí, já imaginava que estava grávida, pois meu ciclo estava bem certinho, mas comprei um teste no delivery e fiz aqui em casa. Na hora não fiquei tão surpresa, mas fiquei esperando minha ficha cair".Paula e Breno já são pais de Theo, de quase dois anos. O casal se conheceu na edição de 2018 do reality show "Big Brother Brasil".