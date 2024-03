Camilla Camargo mostra bastidores de filme com Kayky Britto - Reprodução

Publicado 13/03/2024 20:12

Rio - Camilla Camargo utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (13), para mostrar os bastidores de um filme ao lado de Kayky Brito. Em seus stories do Instagram, ela não escondeu a animação com o novo projeto e filmou o ator se preparando para o personagem.

"Estamos aqui! Olha quem está ali se arrumando. Não vou dar spoiler dele, só um pouquinho. Está concentrado, dormindo já", brincou ao filmar Kayky. O ator volta aos trabalhos após ter sofrido um grave atropelamento em setembro do ano passado.

Os dois estão no elenco de "A Caipora", um thriller nacional de Reinaldo Guedes e dirigido por Bellamir Freire. Nill Marcondes e José Trassi também integram o longa.

Para quem não lembra, Kayky foi atropelado na madrugada de sábado, 2 de setembro de 2023, na altura do posto 6, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, enquanto atravessava a pista em direção ao seu carro. O ator passou por cirurgias para fixação de fratura na pelve e no braço direito. Atualmente, ele segue com seu tratamento para total recuperação.