Alexandre Correa e Ana HickmannReprodução/Instagram

Publicado 13/03/2024 16:55 | Atualizado 13/03/2024 17:10

Rio - Alexandre Correa se mudou para um imóvel em Perdizes, São Paulo, que estava emprestado para Fernanda, irmã de Ana Hickmann. Após decisão da Justiça, ela precisou deixar o local às pressas na semana passada e o empresário está no apartamento desde a manhã desta quarta-feira (13).

"Estou tão feliz, primeiro imóvel que é meu, eu saio do mérito de morar de favor, que é muito humilhante para um homem que sempre teve bens. Num segundo momento, vou poder receber meu filho, é um imóvel bom, com piscina, brinquedoteca, quadra pra gente jogar basquete. Estou tão esperançoso, muito emocionado com tudo", disse ele ao jornal O DIA.

Desde que se separou da apresentadora, em novembro do ano passado, ele estava morando "de favor" em um apartamento emprestado por amigos. Alexandre diz que Fernanda morou por 10 anos no imóvel. "Nunca pagou nenhum centavo, nem IPTU, condomínio, nem nada. Sempre morou de graça e depois morou com seu segundo marido e seu segundo filho, então pra mim é uma vitória", diz.

A reportagem procurou a assessoria de Ana Hickmann que afirmou que não irá se pronunciar sobre o assunto.

"Vivo de favor"

Com a medida protetiva após Ana Hickmann acusá-lo de agressão em uma discussão na casa da família, em novembro do ano passado, o empresário não pode se aproximar da ex-mulher e afirma que não tem acesso à movimentação do dinheiro das contas das empresas em que ele e a apresentadora são sócios.

"A medida protetiva engloba as empresas, a gente não consegue quebrar isso, estamos tomando medidas judiciais severas, mas continuo sem acesso a recursos, vivo de favor", diz ele, que fez uma vaquinha e já arrecadou mais de R$ 13 mil até o momento e afirma que esse valor é revertido para custear o tratamento da remissão do câncer, descoberto em 2020, e despesas judiciais.

Desde que se separaram, o ex-casal troca acusações relacionados à guarda do filho, relacionamento e dinheiro. Essa semana, Ana assumiu publicamente seu namoro com o chef Edu Guedes.

"É sobre encontrarmos uma nova razão para sorrir, alguém para segurar nossa mão e ser feliz. É sobre a evolução de uma amizade para o amor, com cuidado e carinho. É sobre nos darmos uma nova oportunidade para viver as coisas mais belas", escreveu Ana ao se declarar para Edu.