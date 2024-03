Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Julio Cesar / Agnews

Publicado 13/03/2024 14:44

Rio - Discretos em relação a vida pessoal, Rodrigo Santoro e a mulher, Mel Fronckowiak, foram clicados trocando beijos e carinhos em frente a um restaurante na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. Casados desde 2016, os dois, que são papais de Nina, encontraram com os amigos, o ator Eriberto Leão e a mulher dele, Andréa Leal, na porta do local.

No último mês, Rodrigo mostrou que curtiu o carnaval na companhia da mulher e da filha. Para a folia, o ator apostou em uma máscara do super-herói Batman e completou o look com uma regata preta e bermuda branca. Já Mel usou um body preto e uma saia da mesma cor lotada de pedrarias. Para compor o visual, a atriz escolheu asinhas de borboleta, que combinavam com a fantasia da filha. Registros do momento foram compartilhados pelo artista no Instagram.