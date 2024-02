Rodrigo Santoro e Mel Frockowiak curtem Carnaval com a filha - Reprodução / Instagram

Rodrigo Santoro e Mel Frockowiak curtem Carnaval com a filhaReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2024 14:05 | Atualizado 12/02/2024 14:05

Rio - Apesar de se manter discreto sobre a vida pessoal, Rodrigo Santoro mostrou que o Carnaval merece ter um registro compartilhado. Nesta segunda-feira (12), o ator publicou uma sequência de cliques ao lado de sua mulher, Mel Fronckowiak, e Nina, sua filha, enquanto curtiam a folia.

fotogaleria

Usando uma a releitura de uma fantasia do Batman, Rodrigo escolheu uma máscara do super-herói e completou o look com uma regata preta e bermuda branca. Já Mel, apostou em um body preto e uma saia da mesma cor lotada de pedrarias. Para compor o visual, a atriz escolheu asinhas de borboleta, que combinavam com a fantasia da filha, que, por sua vez, era bastante colorida.

"Matinê", escreveu Rodrigo Santoro na legenda do post. Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "O cara é uma estrela de cinema e bem sucedido, e está no meio do povo curtindo a festa mais tradicional do Brasil. Que fod*", escreveu um perfil. "Que família gostosa de ver! Sejam felizes, queridos. Mais e mais sempre!", desejou outro. "Já pensou? Rodrigo interpretando o Batman? Ficaria muito bom no papel", ponderou um terceiro.