Filha de Dennis DJ, Tília fala sobre apoio do pai em evento próprio: Muito especial - Reprodução

Filha de Dennis DJ, Tília fala sobre apoio do pai em evento próprio: Muito especialReprodução

Publicado 13/03/2024 21:53 | Atualizado 13/03/2024 22:01

Rio - Tília, filha do Dennis DJ, está realizando o "Tília Weeknd", um evento próprio, transmitido em uma live na Twitch por mais de 72h direto e que conta com músicas, atividades e diversos artistas. Para o DIA, a cantora falou sobre o apoio que recebe do pai, que vai se apresentar no local nesta quarta-feira (13).

fotogaleria

"Estou muito feliz em ter o Dennis nesta noite. Sempre ressaltei o quanto ele é referência para mim, como pai e artista. Eu cresci acompanhando todo o trabalho dele e isso foi o que despertou minha paixão pela música e pela vida artística. Então, a presença dele é muito especial”, afirmou.

Tília revelou ainda que Dennis sempre a apoiou e incentivou em todos os seus projetos. "Meu pai sempre acreditou em mim, me deu conselhos valiosos e me ensinou muito sobre a indústria da música. Sou muito grata por tudo que ele fez e por hoje estar mais uma vez me apoiando. O 'Tília Weekend' é um projeto que eu organizei com muito carinho e ele não poderia ter ficado de fora”, disse.

Com um formato similar a um reality show, o Tília Weekend, que começou na terça-feira (12) e segue até quinta-feira (14), reúne diversos artistas, influenciadores e amigos da cantora em um ambiente descontraído, proporcionando momentos de interação e muita música. Até o momento, o evento conta com mais de 116.786 visualizações ao vivo.