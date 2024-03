MC Gui e Georgia Azevedo estão juntos novamente - Reprodução do Instagram

Publicado 13/03/2024 13:13

Rio - MC Gui e Georgia Azevedo estão juntos novamente. A influenciadora digital confirmou que reatou o namoro com o funkeiro em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira. Nas imagens, os dois aparecem em clima de romance, com direito a troca de beijos, em vários momentos especiais.

"O que Deus uniu, ninguém separa!!! O amor venceu, meu gordo. Você é e será pra sempre a minha pessoa. Te amo, bebelu", escreveu a loira na legenda. "Eu te amo muito meu amor! Obrigado por tanto", comentou ele na postagem.

O dono do hit 'Sonhar' tinha anunciado o término do relacionamento dos dois no mês passado. Na ocasião, ele disse que o fim da relação tinha sido amigável. "Família, em respeito aos meus fãs e as pessoas que nos acompanhou desde o início... Eu e Georgia encerramos nosso ciclo, e venho comunicar todos que vamos seguir caminhos diferentes. Foi algo que conversamos de forma amigável, não houve briga, nem traição. O carinho continua o mesmo. Irei focar na minha carreira e ela na vida pessoal dela. Fui muito feliz ao seu lado e gostaria de desejar a ela o melhor sempre!", afirmou.