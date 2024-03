Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Fabiana JustusReprodução/Instagram

Publicado 13/03/2024 12:36 | Atualizado 13/03/2024 12:51

Rio - Fabiana Justus abriu a sua intimidade para os internautas nesta quarta-feira (13) ao compartilhar o trecho de uma conversa que teve com seus pais, Roberto Justus e Sacha Chryzman, durante a madrugada. A influenciadora digital mostrou que passou mais de uma hora ao telefone com eles, entre chamadas de vídeo e ligações convencionais, compartilhando os detalhes de suas consultas médicas do dia. Ela está com leucemia, um tipo de câncer, e seu tratamento teve início em janeiro deste ano.

A influenciadora digital destacou a importância do apoio incondicional de seus pais, reconhecendo o quanto eles também sofrem ao vê-la passar por essa batalha. Em suas palavras, ela descreveu os genitores como "fofos e preocupados". ""A gente que é paciente sofre, mas os pais sofrem demais também com tudo isso. Todo meu amor por pais passando por diagnósticos dos filhos, viu?! Não é fácil!"", disse ela.