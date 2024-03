Mani Reggo, mulher de Davi do BBB 24, ao lado de Léo Santana - Webert Belicio/ Agnews

Mani Reggo, mulher de Davi do BBB 24, ao lado de Léo SantanaWebert Belicio/ Agnews

Publicado 13/03/2024 08:56 | Atualizado 13/03/2024 09:02

Rio - Mani Reggo, mulher de Davi, do "BBB 24", posou ao lado do cantor Léo Santana, durante a gravação do DVD de Nadson o Ferinha, nesta terça-feira (12), em Santa Teresa, no Rio de Janeiro.



"O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos, mas que não o pé do chão. Obrigada pelo carinho de todos", disse a baiana em suas redes sociais. Nadson é um dos grandes ídolos de Davi.





Léo Santana fez uma participação especial na gravação, que contou também com a presença de Gustavo Mioto. O anfitrião agradeceu a todos em um post no Instagram.



"Coração grato à Deus por mais um sonho realizado. A Vibezinha do Ferinha invadiu o Rio de Janeiro e tá levando o arrocha pro mundo. Obrigado demais por ter aceitado o convite de cantar comigo", disse o artista para os três convidados.