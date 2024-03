Influenciadora digital reúne famosos em festa de aniversário; veja fotos!

Rio - A influenciadora digital Emily Garcia promoveu um festão em São Paulo, na noite desta terça-feira, para celebrar seus 23 anos. Entre os convidados famosos estavam Valesca Popozuda, Deolane Bezerra, Fiuk, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Flay, Jesus Luz, Gabi Martins e Vivi Wanderley. A celebração, que teve como inspiração o filme "50 Tons de Cinza", ainda contou com shows de Maiara e Maraisa, Manu Bahtidão, Melody e MC Daniel.

Com 17 milhões de seguidores no Instagram, Emily iniciou a carreira com um canal no YouTube. Desde 2020, ela se dedica a publicar conteúdos em suas redes sociais. Ela é ex-namorada de Rezende, que já se relacionou com Virgínia Fonseca, Jon Vlogs, e Babal Guimarães. A influenciadora digital é mamãe de Miguel, fruto da relação com Babal.

