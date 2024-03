Ana Hickmann agradece carinho dos fãs - Reprodução do Instagram

Publicado 13/03/2024 09:26 | Atualizado 13/03/2024 09:47

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, agradeceu, nesta quarta-feira, o carinho que tem recebido dos amigos e fãs após assumir o namoro com Edu Guedes. Em uma publicação feita no Instagram, a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV", afirmou que viu as mensagens enviadas e que seu 'coração está mais quentinho' com tanto amor.

"Bom dia, meus amores!!! Como é bom abrir o Instagram e ser inundada com tanto carinho. Vocês deixaram o meu dia mais feliz e o meu coração mais quentinho. Cada mensagem chegou para mim recheada de amor. Vocês fazem toda diferença no meu dia!! Muito obrigada", escreveu ela.

Os rumores de que Ana e Edu estavam juntos tiveram início após a apresentadora se divorciar do ex-marido, Alexandre Côrrea, no ano passado. O relacionamento chegou ao fim depois dela ser agredida pelo empresário dentro da própria casa, em novembro. Em janeiro, Ana havia negado o envolvimento com Edu, ao podcast "Inteligência LTDA", mas disse que ele era um "gatinho". Os apresentadores confirmaram o namoro na última terça-feira depois de serem flagrados juntos em alguns momentos.

No início deste mês, Alexandre Correa detonou o chef de cozinha depois do cozinheiro entrar com duas queixas-crime por difamação contra ele. É que o ex-marido de Ana acredita que sua ex-mulher tinha um caso com o amigo antes do divórcio. "Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada", afirmou.