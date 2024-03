Jade Magalhães e Luan Santana - Reprodução do Instagram

Publicado 13/03/2024 09:13 | Atualizado 13/03/2024 09:14

Rio - Jade Magalhães usou o Instagram para homenagear o namorado, Luan Santana, que completa 33 anos, nesta quarta-feira. A influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece ganhando um beijinho do amado e se declarou para o sertanejo.

"Antes de aproveitarmos muito o seu dia, quero deixar aqui registrado. Enquanto te olho a só alguns passos de mim, agradeço pela sua vida, por poder viver, crescer e sorrir com você!! Parabéns, meu amor!! Que você viva o extraordinário!!", desejou Jade.



"Conheci um menino sonhador e, hoje, tenho orgulho do homem que você se tornou, realizando todos os desejos do seu coração. Desejo um novo ciclo repleto de bons momentos, prosperidade e luz!! Te amo e amo o que somos juntos. Amo te ver sorrindo pra mim e amo a leveza dos nossos momentos. Que Deus te permita ser luz na vida das pessoas. Você me inspira", finalizou.

No último mês, Jade e Luan confirmaram que estão juntos novamente e empolgaram os fãs do casal. Os dois, inclusive, publicaram declarações apaixonadas nas redes sociais e falaram sobre a volta. "Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem", disse Luan.