Milton Neves e Fausto SilvaReprodução do Instagram

Publicado 22/03/2024 13:08 | Atualizado 22/03/2024 13:14

Rio - Milton Neves, de 72 anos, teve o perfil do Instagram hackeado, nesta sexta-feira, e uma falsa notícia sobre a morte de Fausto Silva, que passou por um transplante de rim no fim de fevereiro, foi publicada pelo haker. Pouco tempo depois, a postagem foi apagada e o apresentador se manifestou sobre o ocorrido. Ele lamentou a situação e informou que tomará as medidas cabíveis em relação ao caso.

"Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão! Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus! Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável!", afirmou Milton no post.

Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, e realizou o transplante de rim um dia depois. O apresentador deixou a UTI da unidade de saúde no dia 27 e segue em recuperação. Esse é o segundo transplante de órgão realizado pelo apresentador em apenas seis meses. Em agosto do ano passado, Faustão passou por um transplante cardíaco.