Arthur Picoli e Ivy Morais postam stories no mesmo hotel na Praia da Pipa - (RN) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/04/2024 22:19

Rio - Arthur Picoli, do BBB21, e Ivy Morais, do BBB20, postaram fotos no mesmo hotel, na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, em um quarto com balde de champanhe, rosas na decoração e pétalas na cama. As imagens foram compartilhadas ao mesmo tempo na quinta-feira (25), aniversário de 32 anos da mineira.

Apesar de não apareceram na foto um do outro, as publicações nas redes sociais compartilham horário e data. Esses detalhes, somados às aparições públicas deles trocando carícias , apontam para um romance de acordo com alguns internautas.

Foto do Instagram de Arthur Picoli Reprodução / Redes Sociais

Na legenda do stories de Ivy, a ex-sister escreveu "Play nas comemorações. Juro, eu tô muitooo feliz. Meu novo ciclo se inicia cheio de surpresas boas", referência à data.

Foto do Instagram de Ivy Morais Reprodução / Redes Sociais

A cereja do bolo, entretanto, foi descoberta pelos internautas com a ajuda de um zoom: na cama, repousa uma foto do casal em momento de carinho.

Foto de Arthur Picoli e Ivy Morais na cama de hotel Reprodução / Redes Sociais

A morena terminou um relacionamento de três anos em 2023, enquanto o ex-brother se relacionou com Carla Diaz dentro do programa e, algum tempo depois, com a atriz e influencer Mel Maia.