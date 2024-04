Chris Flores fala sobre saída do SBT - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 20:54

Rio - Chris Flores abriu o coração e falou sobre sua saída do SBT, nesta quinta-feira (25). No Instagram, a jornalista publicou um longo texto se despedindo da emissora que trabalhou por sete anos. Na publicação, ela falou sobre novos ciclos e deixou claro que a despedida foi amigável e pode se tornar um "até breve".

"Ciclos se encerram… com amor e gratidão, agradeço por tudo que vivi pelas oportunidades, carinho e respeito profissional pelos quais fui tratada. Pelo amor de vocês que acompanham minha vida profissional, me permitindo realizar tantas conquistas", iniciou ela na legenda do post.

Em seguida, falou sobre autoconhecimento e destacou a importância de estabelecer limites. "Entender nossos limites é importante e necessário. E colocá-los em prática é uma atitude ética conosco e com o próximo. Saber a hora de partir é tão importante quanto estar pronto para a chegada. Há de se ter coragem e honestidade para entender quando algo chega ao fim. E entender que um fim não é necessariamente algo negativo. É preciso finalizar para se ter um recomeço", seguiu.

"A maturidade nos traz um entendimento: saber o que não queremos talvez seja mais importante do que saber o que queremos. E o que não é bom para nós, não significa que seja ruim. Apenas não faz mais sentido para nós. Não somos nem melhores nem piores por isso. Não renego o que fui, nem o que fiz. Ao contrário, agradeço e respeito meu passado e minhas experiências. Sou fruto de tudo isso. Apenas reconheço que não fazem mais sentido nesse momento de vida. Dizer “não” é libertador, uma forma de amor", continuou.

Chris Flores ainda agradeceu Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, pelo tempo que passou na emissora e também falou sobre o apresentador. " Obrigada a Daniela Beyruti pelas palavras tão elogiosas, afetuosas e doces sobre mim na minha saída, por deixar as portas da frente abertas, num “até breve”. Mas acima de tudo, por me lembrar daquilo que me levou ao SBT: seu pai, o meu grande ídolo e professor Silvio Santos".

"Tive esse privilégio de trabalhar com ele e para ele. Que sorte a minha! Quanto aprendizado de carreira e vida! Então levo aqui o lema dele: 'agora é hora, de alegria, vamos sorrir e cantar, da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar'", finalizou.