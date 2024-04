Lua fala ’papai’ pela primeira vez e Eliezer comemora - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 13:35

Rio - Eliezer usou as redes sociais para comemorar a primeira vez que sua filha, Lua, falou 'papai'. Nesta quinta-feira (25), o influenciador publicou uma sequência de fotos nos Stories, do Instagram, e ainda fez uma publicação em seu perfil.

Ajoelhado, o ex-'BBB' comemorou a nova palavra da filha e ainda brincou com o fato de Lua ter demorado a chamar o pai. "Eu só queria dizer que hoje, 25 de abril às 10:46 da manhã, minha princesa falou 'Babaii'. Obrigado senhor! Até cocô ela já tinha falado e papai nada, que desespero. E sabe o pior? Ela falou e eu não entendi! Quem entendeu foi a Viih. Mas o importante é que falou. Preciso deixar registrado esse acontecimento", escreveu ele.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a comemoração de Eliezer. "Amor, essa foto ajoelhado que drama é esse?", perguntou a influenciadora Viih Tube, mãe de Lua. "O drama de um Pai de primeira viagem", escreveu um perfil. "Parabéns, papai! Agora ela não vai parar de chamar mais", brincou mais um.

Lua Di Felice é fruto do relacionamento de Eliezer com Viih Tube. A bebê, que completou 1 ano no início do mês, teve um festão de três dias em um resort no interior de São Paulo.