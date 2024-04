Ludmilla comemorando seus 29 anos em grande estilo - Webert Belicio / Agnews

Publicado 25/04/2024 10:14 | Atualizado 25/04/2024 10:19

Rio - Ludmilla reuniu, nesta quarta-feira (24), diversos famosos em um festão, no Rio, para comemorar seu aniversário de 29 anos. Em suas redes sociais, a cantora mostrou que estava pronta para se divertir com um look "all black", ou seja, "todos vestidos de preto", tema da festa.

"Bday da Lurdes, vou comemorar muito", publicou a funkeira.



Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Camila Queiroz, Jojo Todynho, MC Daniel, Giovanna Lancellotti, Mari Fernandez, Pedro Scooby, Cíntia Dicker, Dennis DJ e Valeska foram alguns dos famosos que marcaram presença.



A celebração aconteceu no Beach Club, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, e tinha uma restrição. Nos stories, antes de chegar à festa, a atriz e criadora de conteúdo Larissa Gloor avisou: "Não pode entrar com celular."