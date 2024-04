Gisele chorando após receber multa - Reprodução de vídeo

Gisele chorando após receber multaReprodução de vídeo

Publicado 25/04/2024 11:26 | Atualizado 25/04/2024 11:54

Rio - Gisele Bündchen, de 43 anos, foi vista chorando após ser abordada por um policial, nesta quarta-feira (24), enquanto dirigia em Miami, nos Estados Unidos. No vídeo, é possível ver a modelo com o rosto vermelho e enxugando suas lágrimas após receber um papel do Oficial.