Daniel Erthal - Reprodução/Instagram

Daniel ErthalReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 12:04 | Atualizado 26/04/2024 12:07

Rio - Desde o começo deste ano, quando foi divulgado que estava trabalhando como vendedor ambulante, Daniel Erthal, de 41 anos, tem recebido apoio do público, que acompanha a sua nova forma de sustento. Ele é ex-ator e trabalhou em 'Malhação'.

fotogaleria

O rapaz compartilhou nesta quinta-feira (25) sua mais recente conquista: um carrinho novo, muito diferente da carrocinha que usava para vender bebidas na Zona Sul do Rio desde o final do ano passado. "Que emoção, turma", disse ele, mostrando sua gratidão.



O carrinho, feito de madeira e equipado com três coolers, foi presente de uma marca de cerveja. Agora, Daniel está em busca de um ponto fixo na cidade para estabelecer seu trabalho. Ele está longe dos trabalhos como ator desde 2022.

Daniel teve uma carreira marcada por participações em novelas como "Da cor do pecado", "Belíssima", "Eterna magia", "Bela, a feia", "Rebelde", "Milagres de Jesus", "A terra prometida", "Rock story" e "Jezabel". Além disso, ele também participou do "Dança dos famosos" em 2006.