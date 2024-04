Ney Matogrosso e Diego Martins - Reprodução do Instagram

Ney Matogrosso e Diego MartinsReprodução do Instagram

Publicado 26/04/2024 11:52 | Atualizado 26/04/2024 12:00

Rio - Diego Martins, que brilhou como Kelvin em "Terra e Paixão", da TV Globo, mostrou aos fãs seu encontro com Ney Matogrosso em uma casa noturna no centro de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira. O ator posou para fotos com o cantor em um camarim do local e se surpreendeu ao saber que o artista o conhecia.

fotogaleria

"O Ney Matogrosso falando que me conhece", escreveu Diego na legenda de um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, é possível ver que o ator fica em choque ao ser reconhecido por Ney. "Você ouviu isso, mãe?", disse ele. "Que prazer, de verdade, que prazer", declarou Martins para o compositor.

Ney Matogrosso esteve na casa noturna para anunciar que fará o show da turnê "Bloco na Rua – Ginga pra Dar & Vender", na capital paulista."Estou aqui para anunciar que vou fazer um show aqui em São Paulo, dia 10 de agosto, no Allianz Parque. O 'Bloco na Rua' com uma nova roupagem...Vamos começar uma série de shows em estádios", avisou o cantor. Os ingressos para a apresentação custam a partir de R$ 125 (meia-entrada legal) e começam a ser vendidos nesta sexta-feira, a partir das 14h na bilheteria oficial e de maneira on-line.