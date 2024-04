Jade Picon relata mico em hotel do Peru - Reprodução de vídeo

Publicado 26/04/2024 10:28

Rio - Jade Picon, de 22 anos, contou que pagou um mico durante sua viagem ao Peru. Em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta quinta-feira, a influenciadora digital disse que atendeu um senhor em seu quarto de hotel de calcinha e salto alto após solicitar um serviço do local. Ela, que interpretou a personagem Chiara em "Travessia", assumiu que ficou muito envergonhada com a situação.

"Primeiro mico da viagem já foi passado. Pedi pra passarem a minha saia no hotel, que estava amassada. Veio uma mulher super fofa no meu quarto. Eu estava atrasada, abri a porta, falei: 'Entra aqui, por favor que eu já tiro a saia'. Tirei a saia na frente dela e fiquei de calcinha e salto e dei a saia na mão dela. Aí ela desceu para passar", relatou.

"Sentei no sofá e fiquei esperando. Hora que tocou a campainha, eu saio correndo, óbvio que ia ser ela com a minha saia, mas não... Era um senhorzinho. Não sei quem ficou mais sem graça, eu de calcinha abrindo a porta ou o senhor com a minha saia na mão", completou Jade, aos risos.