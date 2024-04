Anderson Leonardo - Reprodução/Globo

Publicado 26/04/2024 10:48

Rio - Lutando contra um câncer, Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do grupo Molejo, teve uma piora nas últimas horas e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. A informação foi confirmada pela assessoria do artista ao DIA, na manhã desta sexta-feira. O cantor e compositor está internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital da Zona Oeste do Rio.

Anderson retornou à UTI no último dia 22. No início da semana, um boletim médico assinado pelo diretor médico da unidade hospitalar, Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, informou que não há precisão de alta. Recentemente, Buchecha e Compadre Washington usaram as redes sociais para pedir doações de sangue para o cantor.



Anderson está em tratamento de um câncer na região inguinal (virilha) desde 2022. Anteriormente, no final de março, ele já havia sido internado e passou quatro dias na UTI devido a um quadro de insuficiência renal. Após receber alta, ele retornou para a internação para receber a imunoterapia e medicação para dores.