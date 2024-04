Arlindo Cruz - Divulgação

Publicado 26/04/2024 10:38 | Atualizado 26/04/2024 10:44

Rio - Arlindo Cruz continua internado e segue sem previsão de alta em uma ala semi-intensiva na Casa de Saúde São José, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele está estável e tem respondido bem ao tratamento com antibiótico venoso, de acordo com um boletim médico divulgado nesta sexta-feira (26).

fotogaleria O cantor enfrenta as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico desde 2017. Ele também está traqueostomizado e utiliza GTT (gastrostomia para alimentação). A internação ocorreu no dia 21 de abril devido a uma infecção respiratória, seguida de uma bradicardia (batimento cardíaco mais lento).

Ainda nesta sexta-feira, está marcado o lançamento do Instituto Arlindo Cruz no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, às 18h, com entrada gratuita. O objetivo é preservar a obra e o legado do cantor.

O espaço terá atividades de ensino e pesquisa, principalmente sobre o samba e a cultura popular, e um museu onde ficarão expostos instrumentos, troféus, fotos, roupas, sandálias e guias do artista.