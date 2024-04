Anitta lança novo álbum e empolga internautas - Richie Talboy / Divulgação

Publicado 26/04/2024 09:39

Rio - Lançado na madrugada desta sexta-feira (26), "Funk Generation", novo álbum da cantora Anitta, "quebrou" a internet poucas horas depois de ser disponibilizado nas plataformas digitais. Com 15 faixas em português, inglês e espanhol, a produção traz diversas canções com forte apelo sensual, e uma delas, "Savage Funk", alcançou a lista dos tópicos mais comentados do "X", antigo Twitter, por causa do verso "F**e pra cara***".

fotogaleria

"Simplesmente o álbum da carreira. Tem música para dançar, para colocar na hora do sex*, para rebolar, para refletir, para ficar apaixonado, para militar. Sério, os beats muito bons. Anitta, você foi perspicaz demais. Parabéns", afirmou um usuário do X. "O álbum está perfeito", comentou outro. "Não tem uma música ruim nesse álbum", opinou uma terceira pessoa.

Em "Funk Generation", Anitta, de 31 anos, resgata suas raízes. "Esse projeto traz nuances desse gênero musical 100% brasileiro e marca minha trajetória como pessoa e artista. O funk é parte da cultura de quem mora nas favelas brasileiras, de onde eu vim. Já foi julgado como sem valor e até mesmo relacionado ao crime organizado. Reflexo do preconceito de classe e racismo que assombram a nossa sociedade. Hoje, fico realizada e muito feliz em ver que o funk é fonte de inspiração no cenário musical brasileiro e global. Um gênero com valor, premiado e admirado. Espero que vocês possam curtir, dançar, cantar e celebrar junto comigo o poder do funk brasileiro!", afirmou a artista em uma publicação feita no Instagram.

Neste trabalho, a cantora faz parceria com Sam Smith na música "Ahi", Brray e Bad Gyal em "Double Team" e Dennis Dj e Pedro Sampaio em "Joga Pra Lua".





O ÁLBUM TA TÃO BOM QUE É DIFÍCIL ESCOLHER QUAL A MELHOR OBRIGADO POR ESSE HINÁRIO ANITTA #FunkGenerationpic.twitter.com/gvJmJhT7I0 — aly (@stranwberryes) April 26, 2024

eu tô assim, simplesmente álbum da carreira #FunkGeneration pic.twitter.com/nTBHIhSZcx — Matheus Rocha (@matheus) April 26, 2024

AS MÚSICAS COM TODA BAIXARIA QUE PRECISÁVAMOS E NOSSO MOOD NESSA ENERGIA DA TULLA POR TERMOS SIDO ABENÇOADOS COM UM ÁLBUM TÃO INCRÍVEL #FunkGeneration pic.twitter.com/BFws46x20f — sassá lisboa (@saalisboa) April 26, 2024

simplesmente o álbum da carreira tem musica pra dançar, pra colocar na hora do sex*, pra rebolar, pra refletir, pra ficar apaixonado, pra militar sério os beats muito bons sério anitta vc foi perspicaz demais parabéns menina mulher #FunkGenerationpic.twitter.com/w1uyZ4jErD — aly (@stranwberryes) April 26, 2024

anitta conseguiu entregar um álbum de funk extremamente coeso, poderoso, com uma produção absurda, e sem perder sua identidade, apresentando pro mundo a primeira funkstar que somente ela poderia ser capaz de ser #FunkGeneration pic.twitter.com/YHaCGtrYLK — pablo (@thngsexposed) April 26, 2024