Yasmin Brunet, Pocah e mais famosos marcam presença em festa de Vivi Wanderley

Rio - Vivi Wanderley promoveu um festão de aniversário, em São Paulo, nesta quinta-feira, para celebrar seus 23 anos e reuniu um time de famosos. O tema da comemoração foi 'Green Party' e contou com uma decoração em tons de verde. Yasmin Brunet e Pocah estavam entre as convidadas do evento e arrasaram nos looks. Elas também posaram bem sorridentes ao lado da influenciadora digital.

Pedro Sampaio e o namorado, Henrique Meinke, Kefera Buchmann, Fefe Schneider, Lara Silva, Gui Araújo, Gabriel Fop, Rafa Uccman, Ananda, Cinthia Cruz, Luisa Bresser foram outras celebridades que marcaram presença na festa, que teve shows de Kawe e Pocah.

