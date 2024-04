Quem conquistou o público e se tornou a campeã do BBB 23 foi Amanda Meirelles - Reprodução

Quem conquistou o público e se tornou a campeã do BBB 23 foi Amanda MeirellesReprodução

Rio - A vitória de Amanda Meirelles do "BBB 23", que completa um ano nesta quinta-feira (23), foi lembrada pelos fãs nas redes sociais, chegando a ser um dos tópicos mais comentados no X, antigo Twitter.

A ex-sister de 33 anos recebeu diversas homenagens de internautas, que publicaram alguns momentos da médica na casa e muitos elogios. "Ela foi e continua sendo a grande campeã", "Para sempre a número um" e "Um ano da minha melhor escolha" foram algumas das publicações que lembraram da campeã da 23ª edição do reality.

Há um ano eu estava virada, votando intensamente por você e seus sonhos. Nunca havia feito nada igual, mas sabia que por você valeria a pena. E valeu!

Depois de todo esse tempo, dia após dia, você sempre me monstra o quanto valeu. Parabéns, Campeã! Feliz um ano!

Alguns fãs também resgataram o vídeo do discurso feito por Tadeu Schmidt antes de anunciar o resultado. "Cada edição do BBB pode ter um motivo diferente. É algo quase mágico. Você se conectou com as pessoas de maneira especial. Quem torce por você encontra a felicidade nas suas conquistas. Vibra ao ver que você é forte, é capaz, é vitorioza. Você estendeu as mãos para as pessoas, e milhares de pessoas estenderam as mãos para você. A campeã do 'BBB 23' é você: Amanda", disse o apresentador ao anunciar o nome da vencedora.