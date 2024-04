André Luiz Frambach marca presença em musical estrelado por Larissa Manoela - Agnews

Publicado 24/04/2024 22:44

Rio - Diversos famosos marcaram presença, nesta quarta-feira (24), no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, para assistir o musical estrelado por Larissa Manoela, "A Noviça Rebelde". André Luiz Frambach, marido da atriz, fez questão de prestigiar a amada.

Além dele, nomes como Totia Meireles, Renato Goes, Caio Manhete, Eike Duarte e a mulher, Natália Vivacqua, Diogo Almeida, Rodrigo Fagundes e o marido, Wendell Bendelack, Ana Hikari, Marcelo Faria, Otaviano Costa, Flavia Alessandra e as filhas Giulia Costa e Olivia, Sophia Abrahão e Mariana Molina também estiveram no local.

O musical fica em cartaz até o dia 23 de junho, com sessões de quinta a domingo.