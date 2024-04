Lucas Henrique desabafa sobre ataques gordofóbicos - Reprodução

Lucas Henrique desabafa sobre ataques gordofóbicosReprodução

Publicado 24/04/2024 22:16

Rio - Lucas Henrique utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (24), para desabafar sobre os ataques gordofóbicos que vem recebendo. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o ex-BBB ressaltou que sente orgulho de seu corpo e relembrou que foi recordista em ganhar provas no reality show.

fotogaleria

"O assunto de hoje não é um assunto que eu gostaria de estar tratando aqui com vocês. Desde que eu saí da casa, eu tenho recebido diversos comentários como esses que vocês estão vendo aqui na tela", começou Lucas ao mostrar uma mensagem que recebeu de um internauta que dizia: "Sai daí, seu gordo escrot*".

Buda, então, relembrou que foi o recordista em ganhar provas do reality show. "Esses comentários, eles basicamente pretendem me ofender pela minha condição, pela condição do meu corpo. Desde que eu entrei no 'Big Brother' eu sabia que esse era um assunto que ia aparecer aqui fora. Por muito tempo eu tive problema com a minha autoestima, com meu corpo e com a forma que eu me enxergava no mundo por comentários como esse. Porém, com maturidade e terapia, eu fui encontrando uma forma de me amar e me aceitar como eu sou. Não são comentários como esse que vai me fazer sentir mais ou menos bonito, apesar de ser o objetivo deles. Esse é o corpo que eu tenho, é o corpo que eu sou e é o corpo que eu tenho orgulho de ser e habitar. É o corpo que me tornou recordista de provas do Big Brother Brasil", disse.

"O que te importa o peso, a aparência física de uma pessoa? Por que isso é tão importante para você? Se você que está me assistindo, já fez algum comentário como esses, não faça mais. Não repita. E se você que está me ouvindo, me assistindo, já ouviu comentários como esse, não se importe, não leve isso para o coração porque esse tipo de comentário diz muito mais sobre as pessoas que fazem do que sobre você. Cuide da sua saúde, sim. Cuida da sua vida, do seu corpo, sim, mas não porque as pessoas acham que tem que ser dessa forma. Faça isso por você, porque você se ama, se acolhe, se respeita e você é gentil consigo mesmo", aconselhou.

Nos comentários da publicação, o ex-BBB recebeu o apoio dos seguidores. "Você é incrível, tenho muito orgulho de quem você é, e sua coragem de enfrentar tudo isso é linda de ver! Estou contigo e nunca vou largar sua mão. Chega de ataques, vamos viver em paz e espalhar muito amor por aí", escreveu Leidy Elin. "Cada um oferece o que tem né? E infelizmente muitas pessoas na internet só tem a oferecer ódio. Amei o vídeo Lucas, você é incrível e um ser cheio de luz que merece todo sucesso desse mundo. Voa e voa bem alto, eu estou amando te acompanhar (risos), ressaltou Raquele. "As pessoas só querem destilar ódio mesmo", declarou uma internauta.

Confira: