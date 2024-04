Billie Eillish fala sobre descoberta de bissexualidade: Percebi que queria meu rosto em uma vagina - Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 18:52

Rio - Próximo de lançar seu novo álbum, Billie Eillish resolveu abrir o jogo sobre sua sexualidade e, em entrevista à Rolling Stone, revelou que gosta de se masturbar em frente ao espelho. A cantora ainda falou sobre sua descoberta em relação à atração por mulheres.

Para Billie, o sexo é a melhor forma de desestressar, seja fazendo ou falando sobre o tópico. "Basicamente falo sobre sexo sempre que posso. Esse é literalmente meu tópico favorito. Minha experiência como mulher tem sido vista de uma forma muito estranha. As pessoas ficam tão desconfortáveis em falar sobre isso e estranham quando as mulheres se sentem muito confortáveis com sua sexualidade e comunicativas nela. Acho que é uma coisa tão desaprovada de se falar e acho que isso deveria mudar", disse.

Dentro do sexo, a masturbação é uma das partes favoritas da cantora. "O prazer próprio é uma parte enorme da minha vida e uma ajuda enorme para mim", afirmou. Ela, que gosta de se dar prazer em frente ao espelho, explicou o motivo. "Em parte porque é quente, mas também me faz ter uma conexão tão crua e profunda comigo mesma e com meu corpo, e ter um amor por meu corpo que nunca tive", contou. "Devo dizer que olhar-se no espelho e pensar 'Estou muito bem agora' é muito útil", completou.

Em seguida, Billie detalhou como faz para deixar o ambiente mais confortável na hora da masturbação. "Você pode fabricar a situação em que se encontra para ter uma boa aparência. Pode deixar a luz super fraca, pode estar com uma roupa específica ou em uma posição específica que seja mais lisonjeira. Aprendi que olhar para mim mesmo e me observar sentindo prazer tem sido uma ajuda extrema para me amar e me aceitar, e para me sentir fortalecido e confortável", revelou. "Eu deveria ter um doutorado. na masturbação", brincou.

Bissexual, a artista contou como foi o processo de autodescoberta. "Estive apaixonado por garotas durante toda a minha vida, mas simplesmente não entendia. Até que, no ano passado, percebi que queria meu rosto em uma vagina. Eu nunca planejei falar sobre minha sexualidade, em um milhão de anos", disse.

Billie falou também sobre a pressão que recebeu antes e depois de se assumir bissexual durante uma entrevista à Variety, no ano passado. "O mundo inteiro de repente decidiu quem eu era, e eu não pude dizer nada nem controlar nada disso. Ninguém deveria ser pressionado a ser uma coisa ou outra, e acho que há muitos rótulos querendo por todo o lugar. Cara, conheço pessoas que não conhecem sua sexualidade, nem se sentem confortáveis com ela, até os quarenta, cinquenta, sessenta anos. Demora um pouco para você se encontrar, e acho muito injusto o jeito que a internet te intimida a falar sobre quem você é e o que você é".