Grávida do terceiro filho, Shantal mostra barrigão Reprodução

Publicado 24/04/2024 17:05 | Atualizado 24/04/2024 18:03

Rio - Shantal abriu uma caixinha de perguntas, nesta quarta-feira (24), para tirar dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, a influenciadora que está grávida de 33 semanas do terceiro filho, fruto de seu relacionamento com Mateus Verdelho, deu detalhes da nova gestação.

Ao ser questionada sobre quantos quilos ganhou na gravidez, Shantal, que já é mãe de Filippo e Domenica, falou sobre a diferença das gestações. "12 kgs! Foi a gestação que mais ganhei. Na Domie ganhei 6kgs e no Pippo, 9kgs", disse, ao mostrar a barriguinha.