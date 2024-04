MC Daniel se assusta ao ser avisado que voltaria a ser pobre após gastar mais do que podia - Reprodução / Youtube

Publicado 24/04/2024 16:59 | Atualizado 24/04/2024 17:00

Rio - MC Daniel, de 25 anos, contou nesta terça-feira (23) durante entrevista ao "BrunetCast", que recebeu um aviso de uma pessoa que trabalha com ele, no ano passado, sobre os gastos excessivos que estava tendo, o funcionário alertou que ele ficaria sem dinheiro e voltaria a ser pobre se continuasse gastando mais do que podia.

"Teve um fim de ano em que gastei R$ 300 mil com casa, bebida, carros, passeio de helicóptero, lancha, jet-ski. Foi indo, muita coisa... Um belo dia, chegaram e falaram: 'Você vai voltar a ser pobre, viu?'", relembrou.



O funkeiro disse que o pessoa que o alertou, ainda fez uma previsão. "Daqui a uns três, seis meses, vai ter que vender a casa, os carros".



Daniel relembrou o susto que levou e contou que recebeu conselhos além do alerta: "Tem que parar de gastar. Você pede R$ 10 mil toda sexta e dá R$ 40 mil para as pessoas na rua. Acorda para a vida, você não é pai de todo mundo".



