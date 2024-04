Gabriela Pugliesi narra saga de piolho do filho mais velho - Reprodução / Instargam

Gabriela Pugliesi narra saga de piolho do filho mais velhoReprodução / Instargam

Publicado 24/04/2024 14:10 | Atualizado 24/04/2024 14:11

Rio - Gabriela Pugliesi compartilhou com os seguidores uma situação inusitada com o filho mais velho, na manhã desta quarta-feira (24). A influenciadora revelou que precisou buscar Lion, de 1 ano, na escola, pois ele estava com piolhos. A musa fitness comprou um shampoo especial e levou o pequeno em um espaço especializado em piolhos.

"A mãe não tem um segundo de paz. Eu aqui me vangloriando: nossa, faz tempo que o Lion não pega uma gripezinha, não está com tosse, não está com o nariz escorrendo. Gente, ele está com piolho", iniciou Gabriela nos Stories, do Instagram.

"Eu estou rindo, mas eu estou falando sério. Estou indo buscar ele na escola, que acabei de saber que ele está com o piolho. Eu nem sabia que existia piolho ainda, meu Jesus", disse ela, que aproveitou para rebater qualquer comentário maldoso que fizessem. "E antes que falem alguma coisa: acabei de saber pela diretora da escola que piolho gosta de cabeça limpinha, cabeluda, cabelo grosso, sedoso. Estou achando que até eu estou com piolho já também. Gente, estou toda me coçando só de imaginar", brincou.

Buscando investigar a origem dos piolhos, Gabriela colocou a culpa na mãe. "Eu tenho certeza que você passou piolho para o Lion. Você estava coçando a sua cabeça. Dá uma checada aí", acusou ela em uma conversa de WhatsApp com a mãe, que se defendeu. "Você deve estar zoando, né? Está doida? Minha cabeça nem coça", rebateu.

Enquanto esperava o shampoo chegar, Gabriela contou um pouco de sua experiência na infância com piolhos. Em seguida, ela disse que vai lavar o filho em um salão especializado. "Eu tive isso, tipo com 8 anos. Lembro até hoje: eu no banho e minha mãe passando aquele pente bem fininho na minha cabeça, tirando piolho. Eu achei que eles foram extintos, mas quando você é mãe volta tudo, piolho, lêndea e por aí vai. E tem um salão de piolho, uma amiga me passou o contato, que eles aspiram a cabeça da criança e tiram. Falaram que não precisa cortar [o cabelo], que dá para tirar tudo sem cortar", disse.

Gabriela Pugliesi é mãe de Lion e de Massimo, de dois meses, frutos do relacionamento da influenciadora com Tulio Dek.