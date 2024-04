MC Binn - Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 20:44 | Atualizado 24/04/2024 20:48

Rio - MC Binn desabafou nesta quarta-feira (24), em suas redes sociais sobre alguns comentários maldosos que tem recebido na internet. O cantor rebateu os internautas e cogitou diminuir o uso da internet.

"Não precisam vim fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade", escreveu ele.



Mais cedo, Binn compartilhou fotos de um ensaio fotográfico em seu Instagram e recebeu elogios dos fãs. "Este homem deve ser tão cheiroso", disse a seguidora. "Está cada dia mais lindo!", enalteceu mais uma. "Nunca perca essa humildade,sua história é linda", pediu outra.