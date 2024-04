Zé Felipe surpreende Virginia ao atender pedido inesperado da apresentadora - Reprodução / Instagram

Zé Felipe surpreende Virginia ao atender pedido inesperado da apresentadoraReprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 18:25 | Atualizado 24/04/2024 18:32

Rio - Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (24) uma surpresa feita por Zé Felipe para passar mais tempo ao lado da influenciadora. O cantor saiu de Goiânia e foi para São Paulo ficar com a amada, pois ela estava com saudades.

fotogaleria

Em uma publicação no Instagram, a influenciadora postou cliques beijando o marido e mostrou a conversa que teve com Zé Felipe na segunda-feira (22). "Como está aí?", questionou ela. "Amor, [estou] voltando para casa, acabei", respondeu Zé. "Não quer vir pra São Paulo ficar aqui comigo essa semana?", perguntou ela. "Querooo", disse ele."Vim para SP a trabalho, e fiquei com saudades do meu bebezinho (risos). Perguntei se ele não queria vir, e ele veio. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação. "Vocês tem um desse?!!!!!!!!! Vocês tem um desses???", brincou ela, ao fazer inveja nos seus fãs.Internautas invejaram a atitude do cantor. "Peguei a senha, tô aguardando minha vez", brincou a fã. "Eu quero um desse, onde acha?", questionou outra. "A única diferença do seu marido pro meu é que o meu financeiramente é pobre", se divertiu uma terceira.A apresentadora, que está grávida do terceiro filho, está trabalhando no SBT, em São Paulo, mas mora em Goiânia com o cantor e as filhas, e agora tem que fazer pontes aéreas para se dividir entre o trabalho e a família.