Mani e Davi - Reprodução

Mani e DaviReprodução

Publicado 24/04/2024 17:37 | Atualizado 24/04/2024 17:39

Rio - Após toda polêmica envolvendo seu relacionamento com Mani Rego, Davi apagou de suas redes sociais, nesta quarta-feira (24), a foto em que pedia para conversar com a empreendedora, publicada dias depois de sua vitória no "BBB 24", da TV Globo.

fotogaleria

"Mani, meu 'LuLu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", dizia o texto, que foi finalizado com um emoji de coração partido.

A atitude aconteceu logo depois do baiano falar sobre o fim do namoro durante a gravação do "Altas Horas" , da TV Globo. No programa, que deve ser exibido no próximo sábado, dia 27, Davi disse que sua família e outras pessoas o bombardearam de informações depois dele deixar o reality show e revelou que a decisão de colocar um ponto final na relação foi de Mani.

"Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", afirmou o motorista, no vídeo obtido pelo jornalista Leo Dias.

Na sequência, Davi confirmou que o namoro chegou ao fim. "E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo", afirmou Davi, que demonstrou querer manter a relação. "Eu conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura", disse.