Publicado 24/04/2024 08:55 | Atualizado 24/04/2024 09:08

Rio - Campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi falou sobre o término do namoro com Mani Reggo durante uma gravação do "Altas Horas", da TV Globo. No programa, que deve ser exibido no próximo sábado, dia 27, O baiano disse que sua família e outras pessoas o bombardearam de informações depois dele deixar o reality show e revelou que a decisão de colocar um ponto final na relação foi da empreendedora.

"Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", afirmou o motorista, no vídeo obtido pelo jornalista Leo Dias.

Na sequência, Davi confirmou que o namoro chegou ao fim. "E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo", afirmou Davi, que demonstrou querer manter a relação. "Eu conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura".

E o Davi que chamou Mani de ex-namorada no Altas Horas?

Vida que segue Davi

Bora estudar e ser médico, campeão #davibrito pic.twitter.com/5sKPD20BM9 — XICOTE QUENTE (@xicotequente) April 24, 2024

'Me manterei tratando de assuntos sentimentais de forma privada'

Em um longo texto publicado no Instagram, nesta terça-feira, Mani Rego se manifestou sobre o fim da relação com Davi. "Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", iniciou.



"Tudo isso parece não ter fim. Durmo e acordo rezando para que tudo se acalme, mas esse assunto segue sendo pautado de forma incessante na imprensa e nas redes sociais. Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fossemos personagens de uma novela, pessoas reais sofrem… Tenho sim muitas dúvidas, talvez tenha administrado mal minhas expectativas quanto ao que significaria tanta exposição fruto de um programa que reflete tantas coisas do nosso cotidiano e abre tantas janelas na nossa cabeça e no nosso coração", continuou.



"Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nivel e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso. Não vou citar, nem expor conversas, encontros… não vou alimentar narrativas espetaculosas que tem apenas o objetivo de virar assunto e magoar pessoas. De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam! Agradeço a todos que torceram por mim, por Davi e por nós como casal. Agradeço a quem dedicou seu tempo para me apoiar e me incentivar. Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada. Aqui seguirei falando apenas sobre assuntos que agreguem a minha vida e ao meu futuro", finalizou.