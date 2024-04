Fernanda Paes Leme agradece flores que recebeu de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 20:42

Rio - Fernanda Paes Leme compartilhou com os seguidores fotos de alguns presentes que recebeu, nesta quarta-feira (24). A apresentadora, que deu à luz na última semana, mostrou que ganhou flores de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, após polêmicas.

"Amamos, tio Bruno, tia Giovanna, Titi, Bless e Zyan. Assim como amamos vocês sempre e para sempre", escreveu Fernanda nos Stories, do Instagram, ao mostrar o vaso, com flores coloridas, que recebeu.

Na quarta-feira (17), nasceu Pilar , fruto do relacionamento da apresentadora com Victor Sampaio. A bebê chegou ao mundo com 50 centímetros e 3 quilos e 325 gramas.