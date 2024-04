Luiza Possi fala sobre ansiedade: ’Se a gente pode enxergar é porque a gente não é’ - Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 17:37 | Atualizado 24/04/2024 18:06

Rio - Luiza Possi abriu o coração e iniciou um debate sobre saúde mental em suas redes sociais, nesta quarta-feira (24). No Instagram, a filha de Zizi Possi publicou um vídeo falando sobre ansiedade e revelou que tomava remédios para tratar o transtorno. A cantora ainda levou os seguidores à reflexão ao dizer que a ansiedade não define os ansiosos.

"A ansiedade toma conta das pessoas. Hoje ela toma conta de uma forma que as pessoas se automedicam e são medicadas. Mas elas não param para olhar de verdade a ansiedade e eu estou falando isso muito de uma experiência própria", iniciou ela. "Eu tenho uma ansiedade muito grande, tomava remédio e aos poucos eu fui desmamando desses remédios e descobrindo que a ansiedade continua ali e que, na verdade, mesmo com os remédios, ela nunca parou de estar ali".

"Com muita ajuda, eu fui entendendo que a gente não é a nossa ansiedade. A nossa ansiedade está dentro de nós, mas se a gente pode enxergar é porque a gente não é. Então, o nosso grande trabalho para lidar com a ansiedade é se desidentificar dela, conseguir enxergar que lá no fundo tem uma 'vocêzinha' pequenininha, desesperada, que não está amparada, que está em pânico. E não adianta tentar matar ela, você tem que fazer amizade com ela", continuou.

"Saber que você não é a sua ansiedade, só assim você não vai deixar com que ela te destrua, porque é isso que a ansiedade faz com as pessoas. Os remédios, mascaram uma ansiedade que se você não aprender a lidar, não tem remédio nenhum no mundo que vai te ajudar. Aprendam a olhar, respirar, meditar cinco minutos, que seja. Quando você conseguir ver o vazio, ouvir o nada, enxergar o nada, vai saber que ali mora a sua essência", finalizou Luiza.