Após admitir ficada com Pabllo Vittar, jogador ironiza ataques Reprodução

Publicado 24/04/2024 16:16

Rio - O jogador Polidoro Júnior utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (24), para debochar dos ataques preconceituosos que tem recebido após ter admitido ter ficado com Pabllo Vittar. Em seu story do Instagram, o atleta fez questão de deixar claro que não se incomoda com as opiniões alheias.

"Minha cara para a opinião deles", escreveu Polidoro ao compartilhar uma foto utilizando óculos espelhados e fazendo "carão". O atleta já namorou Jojo Todynho e Karol Conká.

Entenda o caso

Durante uma participação no programa "Sabadou", comandado por Virginia Fonseca no SBT, no sábado (20), Pabllo Vittar revelou que já ficou com um jogador famoso, mais alto que ela e que atualmente atuava em um time brasileiro. "Não é goleiro, mas tem habilidade com bola (risos)", disse a cantora na época.

Após muitas especulações, Polidoro Júnior afirmou para o jornalista Léo Dias que já ficou com a Pabllo Vittar. "Cara, então, eu vi o que tu publicou lá. Não tem muito o que falar. A Pabllo, adoro ela, minha amiga. Muito gostosa para eu deixar passar, né? (risos)", contou.

