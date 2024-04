Fernanda Paes Leme mostra momentos de Tina e Pilar - Reprodução de vídeo

Publicado 24/04/2024 11:52

Rio - Fernanda Paes Leme encantou os internautas, nesta quarta-feira, ao mostrar o primeiro encontro da filha recém-nascida Pilar com a cachorra da família, Tina. Em um vídeo publicado no Instagram, o animal aparece cheirando o bebê e dando algumas lambidinhas nele. A apresentadora e o noivo, Victor Sampaio, ficaram radiantes com o momento.

"Reencontro de muito amor. Sim, reencontro. Acredito muito que Tina entendeu que aquela pessoinha ali na frente era alguém que conviveu com ela por 9 meses, guardadinha dentro de mim. Tina esteve presente em todas as alegrias e angústias da maternidade e a identificação com Pilar foi instantânea. Ela sabia o quanto Pipa era esperada", escreveu Fê Paes Leme na legenda.

"Pilar e Tina já são irmãs e vão construir muitas memórias lindas da infância. Não se desgrudam. Tina quer estar o tempo todo deitada ao lado, nos seguindo pela casa onde quer que Pilar esteja. Chamar para comer? Agora é um trabalhão. Passear? Outro trabalhão. E o coração da mamãe e do papai aqui transbordam vendo essa família linda que construímos. Lambeijos cheio de amor pra vocês", completou.

Nos comentários, amigos e fãs regiram a publicação. "O vídeo mais lindo que eu vi! Mandaram muito bem de incluir a Tina desse jeito, pra ela se sentir parte e não ficar com ciúmes do neném… coisa mais fofa!", disse Ellen Jabour. "Chorei", comentou Preta Gil. "Que coisa linda ver. Esse amor alegra o coração", comentou um usuário da rede social.