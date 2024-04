Ludmilla completa 29 anos e recebe homenagem da mulher, Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 21:18 | Atualizado 24/04/2024 21:44

Rio - Ludmilla completou 29 anos de vida nesta quarta-feira (24). Através das redes sociais, a mulher da cantora, Brunna Gonçalves, se declarou e publicou um vídeo de momentos românticos e felizes ao lado da amada.

fotogaleria

"Hoje é dia de celebrar a vida do meu grande e eterno amor! Minha rainha, como já te disse te desejo o melhor que o mundo possa te dar, que Deus te dê muita saúde, paz no seu coração, muita sabedoria, e um pouquinho mais de paciência kk Obrigada por ser essa companheira leal, cuidadosa, atenciosa.. eu amo dividir a vida com você e tenho muito orgulho da mulher foda, guerreira e inspiradora que você é, que honra poder participar de tantos momentos incríveis ao seu lado continue assim e nunca perca sua essência pois tu és luz nas nossas vidas! Curta muito seu dia daquele jeitinho que só você sabe curtir hahah te amo daqui até além do infinito! Feliz aniversário", escreveu a dançarina na legenda do post.Ludmilla respondeu a homenagem. "A melhor companhia da vida", disse.Nos comentários do vídeo, fãs enalteceram o casal. "Absoluta e completamente apaixonada por vocês!", elogiou a seguidora. "Estou presa neste vídeo", afirmou mais uma. "Que momentos lindos", declarou outra.