Gracyanne Barbosa se emociona ao falar sobre fim do casamento com Belo - Reprodução

Gracyanne Barbosa se emociona ao falar sobre fim do casamento com BeloReprodução

Publicado 24/04/2024 18:33 | Atualizado 24/04/2024 18:57

Rio - Gracyanne Barbosa utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (24), para abrir uma caixinha de perguntas e falar sobre o fim de seu casamento com Belo. Em seu story do Instagram, a musa fitness se emocionou ao relembrar a falta de tempo que tinham juntos, desmentiu os boatos de que seria marketing esclareceu que não houve traição.

fotogaleria

"Embora eu tenha falado para um veículo que nós não estávamos juntos, a maneira como foi colocado foi como gerasse mais polêmica, né? Mas ainda bem que eu tenho aqui minha página para falar com vocês a verdade. Nós estávamos em uma crise, na prática completamente separados, só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos. A gente também estava tentando evitar a imprensa porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional e a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante. Mas na época que aconteceu, estávamos completamente separados, só na mesma casa", contou.

Ao ser questionada se ela se arrepende do fim do casamento, a musa fitness ressaltou: "Gente, não foi falta de amor, não é falta de amor. É falta de cuidar. A gente como casal não conseguia estar junto, não conseguia ter um momento à sós. A gente não conseguia viajar de férias sozinhos ou tirar um tempo para os dois sozinhos, sempre tanta gente em volta".

Em seguida, Gracyanne relembrou que não conseguiram viajar para celebrar o casamento. "A gente casou na Igreja há 12 anos. A gente não conseguiu fazer uma lua de mel porque a gente nunca teve tempo, porque nunca dava. Porque quando a gente tentou, ligaram para ele voltar e fazer um show. Então, que casal é esse, gente, que não tem um tempo para ficar junto? Como é que vive? Como é que se entende assim? Eu não sei. Então, não foi falta de amor, não é o amor. Só que só o amor não sustenta, né? Se a gente não cuida, acaba", refletiu emocionada.

A musa fitness aproveitou para agradecer pelas mensagens torcendo pela reconciliação dos dois. "Tem muitas, muitas mensagens assim. Uma coisa que eu nem esperava porque eu estava esperando mais pelo julgamento. E eu queria muito conversar mais com vocês, explicar mais os motivos. Eu prometo voltar, mas desculpa, é que agora eu não consigo. Mas eu estou aqui para agradecer cada mensagem. Eu sei que vocês querem ver a gente bem e eu também quero poder sempre ver vocês bem", afirmou, às lágrimas.

Gracyanne ainda desmentiu os boatos de que o fim do casamento seria uma estratégia de marketing. "Eu não sei que tipo de marketing poderia ser porque seria muito negativo, né? Uma separação conturbada, com vários problemas, gente, sério, isso só atrapalha. Atrapalha a minha vida profissional, atrapalha a vida profissional do Belo, até mais do que eu porque tem muitos mais projetos agora", pontuou.

"Para quê que ele ia querer divulgar ou falar do Soweto se o Soweto já está completamente esgotado em quase todas as capitais do país? Graças a Deus, eu acho que é muito merecido de todo o grupo e de todo mundo que está envolvido nesse projeto. Que tipo de marketing vocês imaginam que seria, gente? Pelo amor de Deus, isso é vida. É vida real, é triste, acho que para todos os casais se separar expostos desse jeito com tanta mentira, é mais difícil ainda", ressaltou.