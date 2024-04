Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem coladinhos em festa - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem coladinhos em festaReprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 14:56 | Atualizado 25/04/2024 15:04

Rio - Bruna Marquezine, de 28 anos, e João Guilherme, de 22, apareceram juntos em uma foto que viralizou nesta quinta-feira (25). A imagem, que foi tirada durante uma festa com os amigos, a atriz aparece sentada no colo do ator. Além deles, Maisa, Marina Sena, Juliano Floss e Veigh também estão no clique.

fotogaleria

O encontro aconteceu logo após João Guilherme dar uma entrevista admitindo estar apaixonado. O jovem foi questionado sobre sua última compra luxuosa e apontou que gastou com a amada, no qual não revelou a identidade. "A última coisa que comprei não foi para mim, estou apaixonado há um tempo, e só quero ver meu chuchuzinho bem vestidinha", disse ele ao Steal The Look.



O ator contou que seu presente foi uma baby tee (camiseta encurtada), da grife Maison Margiela. "Eu vi provando ali, e ela ficou realmente o chuchuzinho que ela é. Muito bom, adorei. Agora eu compro presentes para outras pessoas, não só para mim".



Na foto que viralizou dos artistas, Bruna aparece usando a blusa que o ator comentou e logo os internautas foram à loucura com o suposto affair.



"Virginia não é mais a nora mais famosa do Leonardo. Passando o pódio para a Bruna", comentou a usuária. "Que mel é esse que esse menino tem?", questionou outra. "Ela saindo com as crianças agora, fofa", brincou mais uma. "O cara maior garanhão e o povo criticando porque usa roupas diferentes. Ele só não tem masculinidade frágil, mas o que pega de mulher, não tá escrito", opinou outra. "Na minha cabeça ela é tão mulherão pra ele, esse rolê é tão adolescente pra ela, sei lá, que sejam felizes!", declarou a internauta. O encontro aconteceu logo após João Guilherme dar uma entrevista admitindo estar apaixonado. O jovem foi questionado sobre sua última compra luxuosa e apontou que gastou com a amada, no qual não revelou a identidade. "A última coisa que comprei não foi para mim, estou apaixonado há um tempo, e só quero ver meu chuchuzinho bem vestidinha", disse ele ao Steal The Look.O ator contou que seu presente foi uma baby tee (camiseta encurtada), da grife Maison Margiela. "Eu vi provando ali, e ela ficou realmente o chuchuzinho que ela é. Muito bom, adorei. Agora eu compro presentes para outras pessoas, não só para mim".Na foto que viralizou dos artistas, Bruna aparece usando a blusa que o ator comentou e logo os internautas foram à loucura com o suposto affair."Virginia não é mais a nora mais famosa do Leonardo. Passando o pódio para a Bruna", comentou a usuária. "Que mel é esse que esse menino tem?", questionou outra. "Ela saindo com as crianças agora, fofa", brincou mais uma. "O cara maior garanhão e o povo criticando porque usa roupas diferentes. Ele só não tem masculinidade frágil, mas o que pega de mulher, não tá escrito", opinou outra. "Na minha cabeça ela é tão mulherão pra ele, esse rolê é tão adolescente pra ela, sei lá, que sejam felizes!", declarou a internauta.

Confira a entrevista de João: