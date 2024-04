Belo se apresenta em casa de shows de São Paulo - Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 24/04/2024 11:25 | Atualizado 24/04/2024 11:32

Rio - Conforme adiantado por Gracyanne Barbosa, Belo terá um novo endereço. Funcionários do cantor retiraram os pertences dele do antigo lar, nesta terça-feira, de acordo com o jornalista Leo Dias. Ainda segundo o profissional, o pagodeiro comprou uma mansão no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, de R$ 10 milhões, onde passará a morar.

Ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Gracyanne desabafou sobre a saída de Belo de casa. "Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil".

A separação de Belo e Gracyanne foi confirmada pela assessoria de imprensa do casal ao DIA, na última semana. "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".

Apontado como pivô do término do relacionamento do ex-casal, Gilson de Oliveira confirmou que ficou com a musa fitness. Em uma entrevista comandada por Raul Gazolla, que começou com advogado Joabs Sobrinho sendo porta-voz do atleta, o personal revelou ainda que o cantor teria pedido sua demissão da academia em que trabalha.